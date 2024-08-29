تقرير إسرائيلي يزعم: أحد أسباب عملية الضفة إحباط تنفيذ عملية تسلل خطيرة

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أحد أسباب العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية هو إحباط محاولة تنفيذ عملية تسلل خطيرة بإحدى المستوطنات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بوقوع انفجار ضخم عند مدخل مخيم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أنه كان هناك انتشار عدد من جنود الاحتلال والقناصة في محيط مخيم نور شمس في طولكرم بالتزامن مع توغل آليات.

وأوضحت "الجزيرة"، أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات إلى مدينة طولكرم وتوسع عمليتها لتشمل المدينة ومخيمها، ذاكرة أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل كامل داخل مدينة طولكرم وتحاصر المستشفيات وتقوم بمداهمات.