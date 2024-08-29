انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مخيم جنين بسبب تدمير الاحتلال للبنى التحتية

أعلنت شبكة «جوال» للاتصال الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في محافظة جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وكتبت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابت والإنترنت والجوال) في المحافظة، بعد تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية نتيجة العدوان، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بمركز إسعاف جنين وطواقمه، بالتزامن مع الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

واستُشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب محمد بسام عرابي (32 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بالمدينة، ونقلت طواقمها جثمانه إلى مستشفى الرازي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد عرابي، هو شقيق الشهيدين فؤاد الذي استشهد عام 1987، ورشاد الذي استشهد عام 2003.

وباستشهاده، ترتفع حصيلة العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، إلى 17 شهيدا، وأكثر من 30 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 669.