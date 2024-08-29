محافظ المنوفية يلبي رغبة اثنين من أبنائه الأيتام ويهديهما أجهزة محمول

أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، 2 هاتف محمول "موبايل" لاثنين من أبنائه الأيتام بإحدى المؤسسات الخيرية بشبين الكوم، كهدية استجابةً لطلبهما خلال لقائه بهما في حفل زفاف عروسين أيتام من أبناء مؤسسة البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وذلك خلال استقباله لهما اليوم بمكتبه بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم والفعال مع جميع مؤسسات دور رعاية الأيتام وتوفير الدعم المادي والمعنوي، كونهم جزءًا أساسيًا وأصيلًا في المجتمع، لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب الأيتام عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم وتلبية مطالبهم، وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.