وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعربون عن فزعهم إزاء الوضع الإنساني في غزة

أعرب العديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن فزعهم إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعوا إسرائيل وحركة حماس إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن: "هذه في الأساس حرب ضد الفلسطينيين الآن، وليس فقط ضد حماس"، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها "لا يقبلها ضمير".

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن "المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة يجب أن تنتهي".

ووصفت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، القتال في غزة بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، وحذرت من تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وانضمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار وقالت إن الوضع في الضفة الغربية "يجب ألا يسمح له بالانفجار".

وقالت منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، إن الدمار والمعاناة الإنسانية "لم نشهدها في القرن الحادي والعشرين إلى هذا الحد".