جامعة طنطا تستقبل وفدا من هيئة الأميديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، وفد ممثلي برنامج منح الجامعات الحكومية من هيئة "أميديست"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور محمد مريكب مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وضم الوفد كوينسي ماري درموري مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بهئية الأميديست، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج، وإيمان إبراهيم يارو، وعماد عبد المالك مخائيل ممثلي هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد إبراهيم زكريا المسئول عن المشروع بالجامعة، لتنسيق إجراءات الافتتاح الرسمي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بالدعم والتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة الأميديست، والدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنشاء وتجهيز مركز خدمات ودعم الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب بالجامعة، بهدف تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم بجامعة طنطا البالغ عددهم 365 طالبا، وتقديم كل أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات بما يضمن رفع كفاءتهم وقدرتهم في التحصيل الدراسي وإدماجهم في العملية التعليمية، وخلق فرص متساوية لهم بسوق العمل، مضيفًا أن المركز تم تأسيسه عام 1987 للطلاب المكفوفين بالجامعة، ويعمل الآن على تقديم خدماته لجميع طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ذوي الهمم بالجامعة.

من جانبها أعربت كوينسي ماري درموري، عن سعادتها بتواجدها اليوم في جامعة طنطا، للتنسيق وانهاء إجراءات الافتتاح الرسمي للمركز خلال شهر سبتمبر المقبل.