يقيم مركز إبداع قبة الغوري في شارع الأزهر، حفلاً للفنان عز الأسطول وفرقته في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، وذلك ضمن أجندة العروض الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بمراكز الإبداع التابعة له.

سيقدم الأسطول خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تمثل مزيجًا بين موسيقى الراي والقصائد الصوفية، بالإضافة إلى عدد من أغاني الفلكلور الصعيدي.

تخرج عز الأسطول من كلية التربية الموسيقية قسم الغناء الأوبرالي، وبدأت بدايته الفنية مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بالأوبرا، ثم فرقة شرقيات مع الفنان فتحي سلامة. كون فرقته الموسيقية الخاصة في عام 2009، ومنذ عام 2013 قدم مع المايسترو هشام جبر مجموعة من الحفلات الغنائية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والعروض الفنية داخل مصر وخارجها، مثل العرض الكبير "ابن بطوطة" في البحرين وإيطاليا وعمان. كما شارك بأغنية النهاية لفيلم "خان تيولا" للمخرج وسام المدني، وعرفه الجمهور بعد مشاركته بالغناء في "أنشودة آمون رع" في حفل افتتاح طريق الكباش عام 2021 بقيادة المايسترو نادر عباسي.