بيانات: معدلات الانتحار العام الماضي في إنجلترا وويلز هي الأعلى منذ 20 عاما

أظهرت بيانات جديدة أن معدلات الانتحار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي في إنجلترا وويلز، هي الأعلى منذ أكثر منذ 20 عاما، بحسب ما أوردته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

وقال مكتب الإحصاء البريطاني، إن حوالي ثلاثة أرباع حالات الوفاة الناتجة عن الانتحار، كانت بين الذكور، مشيرا إلى أن هذا هو الحال منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ولكن بينما جاء معدل الانتحار أقل بين النساء، قد سجل أعلى مستوى له منذ عام 1994، في العام الماضي.

وتم تسجيل 6069 حالة انتحار في البلدين خلال عام 2023، بارتفاع عن 5642 حالة تم تسجيلها في عام 2022.

وقال مكتب الإحصاء البريطاني إن المعدل الذي تم تسجيله في العام الماضي، والذي يبلغ 4ر11 حالة وفاة بين كل 100 ألف شخص، هو الأعلى منذ عام 1999.