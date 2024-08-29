رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ينتقد البديل الألماني في ضوء نقص العمالة الماهرة

انتقد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، بشدة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قبل الانتخابات الإقليمية في ولاية تورينجن.

وقال روسفورم، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إنه يخشى أن تؤدي الكراهية العدوانية التي يمارسها الحزب ضد الأجانب إلى تفاقم المشكلة الحالية المتمثلة في نقص العمال المهرة في ألمانيا.

كما هاجم روسفورم على وجه التحديد زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجن بيورن هوكه، والذي قد انتقد من قبل مبادرة "صنع في ألمانيا - صنع بالتنوع"، وتمنى أن تلحق بالشركات المنضمة للمبادرة أضرارا اقتصادية.

وقال روسفورم، إن تصريحات هوكه كانت مثيرة للقلق بالنسبة للاقتصاد وأظهرت عدم كفاءة الحزب.

وشدد روسفورم، على أن تصريحات هوكه أظهرت أن مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا في حكومة ستلحق ضررا جسيما بالاقتصاد والرفاهية في شرق ألمانيا، مضيفا أن الحزب يدعي إجحافا أنه صوت الأوساط الاقتصادية متوسطة الحجم في المنطقة.