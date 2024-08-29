قدم المستشار الخاص جاك سميث آخر تطور في قضية التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قدم لائحة اتهام معدلة يوم الثلاثاء يأمل أن تتماشى مع قرار الحصانة المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، مما يسمح للقضية بالمضي قدمًا.

تقلص حجم لائحة الاتهام الجديدة إلى 36 صفحة بعد أن كانت 45 صفحة في الأصل. لم يسقط المستشار الخاص أي من التهم الأربع الموجهة ضد ترامب، لكنه أُجبر بسبب قضاة المحكمة العليا المحافظين على إعادة صياغة الادعاءات التي تستند إليها التهم، وفقًا لسي إن إن.

وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد أقر سابقًا ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بمحاولاته قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته أمام جو بايدن، مما أدى إلى أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. تم تقديم لائحة الاتهام الجديدة قبل أسابيع قليلة من بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكن من المتوقع أن المحاكمة لن تبدأ في أي وقت قريب.

فيما يلي ما يجب معرفته من لائحة الاتهام الجديدة وما تعنيه للمستقبل.

ما الذي تغير ولماذا؟

أكبر اختلاف بين لائحتي الاتهام هو إزالة جزء كامل يتعلق بمحاولات ترامب استغلال وزارة العدل لمساعدته في إعادة انتخابه.

ولم تعد اللائحة الجديدة تذكر "المتآمر رقم 4"، الذي تمت الإشارة إليه في القضية الأصلية قرابة 30 مرة وتم تحديده سابقًا بواسطة قناة CNN على أنه جيفري كلارك، أحد المعينين من قبل ترامب في وزارة العدل الذي تبنى نظريات تزوير الانتخابات الكاذبة ودعم جهوده لاستخدام سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية لمحاولة قلب نتائج الانتخابات.

قالت باربرا مكواد، المدعية العامة السابقة وأستاذة بجامعة ميشيجان: "أزال سميث الادعاءات المتعلقة باستخدام ترامب لوزارة العدل لتنفيذ المخطط لأن المحكمة العليا أوضحت أن هذه الأعمال كانت أعمالًا رسمية وبالتالي محمية من الملاحقة القضائية".

دور ترامب في تصديق الانتخابات

لا يزال ترامب متهمًا بالتدخل غير القانوني مع مسؤولي الانتخابات في الولايات الذين يصادقون على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاياتهم، وبعرقلة تصديق الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي في 6 يناير.

لكن لائحة الاتهام المعدلة تسلط الضوء بشكل صريح على أن الرئيس الحالي ليس له دور على الإطلاق في هذا الإجراء الرباعي، سواء على المستوى الولائي أو الفيدرالي.

وتنص اللائحة المعدلة على: "لم يكن للمتهم أي مسؤوليات رسمية تتعلق بمصادقة أي ولاية على نتائج الانتخابات". وبشأن 6 يناير، ذكرت أن "المتهم لم يكن له أي مسؤوليات رسمية تتعلق بعملية المصادقة، لكنه كان لديه مصلحة شخصية كمرشح في أن يتم تسميته الفائز في الانتخابات".

لماذا لا يزال مايك بنس مشمولًا في لائحة الاتهام؟

إن لائحة الاتهام المعدلة جاءت ردًا على قرار المحكمة العليا المثير للجدل في 1 يوليو الذي منح حصانة شاملة لترامب. قضت الأغلبية المحافظة 6-3 بأن تفاعلات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل كانت محمية بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية.

لكن الاتهام بالتآمر للضغط على مايك بنس لقلب نتائج الانتخابات يظل جزءًا أساسيًا من لائحة الاتهام وجزءًا كبيرًا من تداعيات انتخابات 2020. قام المدعون بإعادة صياغة هذا الجزء للتأكيد على أنه، في رأيهم، كان استغلالًا للسلطة ليس له علاقة بدور نائب الرئيس الدستوري والعلاقة القانونية الطبيعية بين الرئيس ونائب الرئيس.

التغيير في خطاب ترامب بعد الانتخابات

تتعلق القضية في جزء كبير منها بكلمات ترامب – وتحديدًا ادعاءاته المتكررة الكاذبة بأن الانتخابات "مزورة" و"مسروقة" منه. كان هذا التعديل ردًا من المدعين على حكم المحكمة العليا، الذي تناول كيفية استخدام الرؤساء لوسائل التواصل الاجتماعي والخطب للتواصل مع الجمهور، لكنه لم يضع قاعدة واضحة ومحددة لتحديد متى تكون هذه الاتصالات ذات طابع شخصي.