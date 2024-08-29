تبون يوجه رسالة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب البارالمبية بباريس

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب البارالمبية بباريس.



وقال الرئيس تبون في تدوينة على منصة "X" مساء الأربعاء، "كل التوفيق والنجاح لنخبتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس لتشريف الجزائر والجزائريين كما عهدناكم دوما".

وأضاف الرئيس الجزائري: "لكم منا كل الدعم.. موفقون بحول الله".



وانطلقت مساء الأربعاء 28 أغسطس بباريس الألعاب البارالمبية بمشاركة عدد كبير من المتنافسين والرياضيين الذين حلوا في فرنسا من جميع دول العالم.

وبعد الألعاب الأولمبية التي استقطبت ملايين المتفرجين، جاء دور الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من 28 أغسطس لغاية 8 سبتمبر بباريس بمشاركة أزيد من 4000 متنافس.

وأقيم حفل الافتتاح في الهواء الطلق بين جادة الشانزليزيه وساحة الكونكورد وسط العاصمة الفرنسية بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من الضيوف في مجال الرياضة والسياسة.

جدير بالذكر أن الألعاب البارالمبية أقيمت للمرة الأولى بروما سنة 1960 وقد جذبت 400 مشاركا من 23 دولة تنافسوا في ثماني رياضات، ومنذ ذلك الحين باتت دورة الألعاب تقام مرة كل أربع سنوات وهي من أكبر الفعاليات الرياضية التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتكرس قيم التسامح وتكافؤ الفرص.