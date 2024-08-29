ضبط شخص يدير شركة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالقاهرة يدير شركة "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء شخص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم- شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة واستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عقود عمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لشركات تجارية بالخارج، طلبات توظيف، أكلاشيه باسم الشركة، مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل، هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.