اختتام الاجتماع الثلاثي بشأن التعاون في مجال النقل بين تونس والجزائر وليبيا

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اختتمت يوم الأربعاء 28 أغسطس بالعاصمة الجزائرية اجتماعات النقل البري لدول تونس والجزائر وليبيا.



وتناولت هذه الاجتماعات التي استمرت 3 أيام سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البري للأشخاص والبضائع وتسهيل التنقل وتنظيم واعتماد خطوط نقل مشتركة في الاتجاهين.

كما بحث المجتمعون من الدول الثلاث التعاون في تنظيم المنافذ المشتركة وتسهيل مرور وانسياب الأشخاص والبضائع من خلالها.

وجرى في ختام هذه الاجتماعات المصادقة على محضر اجتماع يتعلق بالتحضير لإبرام اتفاقيات ثلاثية في هذا المجال بناء على توصيات رؤساء الدول الثلاث بالقمة الثلاثية التي عُقدت بتونس في أبريل الماضي.