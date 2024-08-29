محافظ الأقصر: نبحث زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة وتسيير تلفريك سياحي

تستعد سلطات محافظة الأقصر التاريخية بصعيد مصر لطرح عدد من المشروعات الفندقية والسياحية أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك بهدف زيادة طاقتها من الغرف الفندقية وتنويع منتجها السياحي.

وقال محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، في تصريحات اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سلطات المحافظة ستنتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل، من وضع خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة التي تُعد أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بالعالم، وتضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر الأثرية التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة قبل آلاف السنين.

وأوضح المحافظ أن الفرص التي ستعرضها المحافظة على المستثمرين تتضمن تسيير تلفريك سياحي يعبر من شرق المدينة إلى غربها ماراً فوق نهر النيل، ليُتيح لركابه رؤية معابد المدينة ومعالمها من الأعلى.

وأضاف أن من بين المشروعات التي ستطرح على المستثمرين عددا من المنتجعات السياحية المطلة على نهر النيل بينها مشروع هضبة الطود السياحية، بجانب مشاريع أخرى متنوعة يجرى العمل على حصرها تمهيدا لطرحها على المستثمرين.

وأشار إلى أن سلطات المحافظة بدأت استعداداتها مُبكرا لاستقبال الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق في شهر مطلع شهر أكتوبر المقبل، من خلال رفع كفاءة المرافق بمختلف المناطق الأثرية والسياحية، وتطوير وتجميل الشوارع والميادين، ونشر العشرات من اللافتات الإرشادية بمختلف اللغات بداية من مطار الأقصر الدولي، ومحطة القطارات، مروراً بمختلف المسارات السياحية في شرق المدينة وغربها.

وبيّن أن أعمال التطوير والتجميل تتضمن نشر الجداريات الفنية عبر الاستعانة بفناني وطلاب كلية الفنون الجميلة بالمدينة، والإعداد لتسيير مواكب فنية واستعراضات فلكلورية وسط طريق المواكب الأثري المعروض بطريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين بطول 2700 متر، والعمل على إقامة فعاليات فنية وسياحية مسائية في عدد من المواقع والساحات في مقدمتها قصر ثقافة حسن فتحي التراثي غربي المدينة.

وكشف المحافظ عن وجود مساعً لتسيير مزيد من رحلات الطيران المباشر لربط الأقصر بعدد من العواصم والمدن الأوروبية، وبلدان شرق آسيا، والتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية لإقامة أجنحة خاصة للتسويق السياحي للمدينة ومعالمها بمختلف البورصات السياحية العالمية، وفي مقدمتها بورصتي لندن وبرلين.