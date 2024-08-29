باحات المسجد الأقصى تتعرض لاقتحام 161 مستعمرا بحماية شرطة الاحتلال

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اقتحم 161 مستعمرا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

ووفقا لـ"وفا"، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل عدة أيام تمويل اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث"، إذ ستخصص مليوني شيقل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف "عميحاي إلياهو".