الاتحاد الأوروبي يعتزم تنفيذ تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيمضي في تطبيق تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، بغض النظر عن القضايا الأخرى التي طرحها الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن تنفيذ مجموعة تتألف من سبع اتفاقيات للاستفادة من عوائد الأصول المجمدة تعرض للتأخير، حيث تسعى واشنطن للحصول على مزيد من التأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من تجديد إجراءات العقوبات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوريل قال للصحفيين في بروكسل قبل لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عندما سٌئل بشأن التردد الأمريكي: "سوف نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا بغض النظر عن قرارات واشنطن".

وأضاف: "أوكرانيا في حاجة لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهي في حاجة لها الآن".