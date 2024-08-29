مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات بعد وصول إعصار لجنوب غرب اليابان

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ضرب إعصار قوي جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان صباح اليوم الخميس؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه في محافظة آيتشي، لقى ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب انهيار أرضي، وأصيب أثنان آخران.

كما أصيب ما لا يقل عن 74 شخصا بسبب الاعصار في جزيرة كيوشو.

وقد سقط رجل من على قارب في ظل ارتفاع الأمواج قبالة ساحل كاجوشيما، وتم الإبلاغ عن فقدانه.

ومن المتوقع أن يتحرك الاعصار نحو الشمال ليمر عبر الأرخبيل بأكمله خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت شركة كيوشو للكهرباء أن نحو 254 ألف شخص في سبع مقاطعات بمنطقة كيوشو أصبحوا بلا كهرباء حتى صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 254 ألف أسرة أصبحت بلا كهرباء. كما حثت السلطات نحو 400 ألف شخص في مدينة ناجازاكي على اللجوء لأماكن أمنة.

وحذرت هيئة الأرصاد السكان من المخاطر الناجمة عن فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وأصدر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أوامره للوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح، خاصة مع تقدم الاعصار ببطء.

وقررت شركة تويوتا لصناعة السيارات تعليق الإنتاج في 28 خط إنتاج في 14 مصنع تجميع محلي حتى غد الجمعة، قائلة إن القرار يهدف لحماية سلامة العاملين وبسبب النقص المحتمل في قطع الغيار بسبب الاعصار.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تعليق الدراسة في المدارس المحلية بسبب الاعصار.

وأعلنت شركة سنترال جابان للسكك الحديدية أنها ستعلق الرحلات على قطار توك

وأعلنت شركة السكك الحديدية المركزية اليوم الخميس أنها ستعلق قطارات الطلقة توكايدو شينكانسين ما بين ميشيما وناجويا بوسط اليابان ابتداء من صباح غد الجمعة. ويربط هذا الخط ما بين طوكيو وأوساكا في غرب اليابان.