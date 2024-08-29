فندت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1" بالدار البيضاء في المغرب مزاعم بخصوص تعرض سجين للاعتداء من طرف موظف مؤكدة أنها ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.



وقالت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أصدرته يوم الأربعاء: "ردا على الادعاءات الواردة في الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض أقارب السجين "ر.ش." المعتقل بالسجن المحلي "عين السبع 1" والذي يزعمون فيه قيام ابنهم بالاعتداء على نفسه على مستوى العنق والصدر ومحاولته الانتحار بابتلاع بطاريات بسبب تعرضه للاعتداء من طرف موظف، فقد قام بتاريخ 24 أغسطس 2024 بالاعتداء على نفسه بواسطة أداة حادة من صنعه على مستوى الذراع والصدر والعنق وتم عرضه على ممرض المؤسسة الذي قدم له الإسعافات الأولية".

وذكرت في البيان أنه "تم تحرير محضر في الموضوع والاستماع إليه حول أسباب الاعتداء على نفسه، فصرح أنه قام بذلك لأسباب شخصية".

وأضاف أن "المعني بالأمر ادعى بتاريخ 26 أغسطس 2024 أنه قام بابتلاع بطاريات للأسباب نفسها وتم عرضه على طبيبة المؤسسة للتأكد من مزاعمه وبعد إخضاعه للفحص بالأشعة تبين فعلا أنه ابتلع بطاريات المذياع ليتم إخراجه باليوم نفسه إلى المركز الاستشفائي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية".

وبخصوص ادعاء أخت السجين المعني أنه تم الاعتداء عليه من طرف موظف أمامها أثناء استفادته من الزيارة العائلية، شدد البيان على أنها "ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة كما تبين ذلك من خلال مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بقاعات الزيارة".

كما شددت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1" على أن الادعاء بأن سبب قيامه بالاعتداء على نفسه راجع إلى الاعتداء عليه من طرف أحد الموظفين هو الآخر ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، حيث أفاد مجموعة من السجناء الذين يقيمون معه بالغرفة نفسها بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات أن السجين المعني كان قد أسر لهم بنيته الاعتداء على نفسه من أجل إخراجه إلى المستشفى.

وأكدت إدارة السجن أن النزيل المعني يحظى بالرعاية الصحية الضرورية إذ تم حين إيداعه المؤسسة معاينة كسر على مستوى رجله اليسرى نتيجة حادثة سير بالشارع العام، وقد أجريت له عملية جراحية، موضحة أنه أودع بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمؤسسة ويستفيد من العلاجات الضرورية وفق برنامج يحدده الطبيب الأخصائي في جراحة العظام.