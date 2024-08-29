صحة غزة: 68 شهيدا و77 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ328 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و77 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و602 شهيد، و93 ألفًا و855 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستُشهد تسعة فلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ328 على التوالي.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد ثمانية مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنيا في محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.

واستُشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وتطلق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ القرارة شمال غرب خان يونس، وشاطئ حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

ويتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، وشمال غرب مدينة رفح جنوبا.