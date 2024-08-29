الشرطة تقتل ما يُشبته أنه مهاجم في ريكلينجهاوزن بألمانيا

قالت الشرطة في مدينة دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، إن الشرطة في مدينة ريكلينجهاوزن، الواقعة غربي ألمانيا، قتلت بالرصاص ما يشتبه أنه مهاجم يحمل سكينا.

وأفادت الشرطة أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن شخصا يبلغ من العمر 33 عاما انتابته حالة هياج في مبنى سكني في المساء.

وقال شهود عيان إنهم رأوه يحمل سكينا.

وذكر بيان الشرطة أنه عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، واجهوا وضعا مهددا للحياة، "ونتيجة لذلك، جرى استخدام سلاح ناري ضد الشخص البالغ من العمر 33 عاما."

وأضافت الشرطة أن الرجل أصيب بجروح قاتلة خلال إطلاق النار.

وقال متحدث باسم شرطة دورتموند إنه لم يتسن بعد تحديد عدد رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث ومن منهم استخدم السلاح.

وتولت إدارة التحقيقات الجنائية في دورتموند التحقيق لأسباب تتعلق بالحياد.