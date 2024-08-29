محافظ أسيوط يفتتح معامل الرصد البيئي والمتغيرات المناخية بقرية بني زيد

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معامل الرصد البيئي والمتغيرات المناخية، بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الصحي وطبقاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أبوالبكر محمد أحمد مدير المعمل، والدكتورة سوزان سليم مديرة الوحدة الصحية بقرية بني زيد الأكراد، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ معمل المياه، ومعمل البكتريولوجي، ومعمل الهواء، ومعمل المبيدات والسموم، ومعمل المعادن الثقيلة، كما استمع إلى شرح مفصل عن وظائف المعامل، حيث يقوم المعمل بدراسة بيئة العينات من المياه والهواء في نطاق المحافظة ورصد تركيز الملوثات البيئية، وذلك بإجراء تحاليل كيميائية وبيولوجية وبكتريولوجية وفصل المعادن الثقيلة والمبيدات لمياه النيل وفروعه من ترع ومصارف ومأخذ مياه الشرب.

كما تفقد الوحدة الصحية بقرية بني زيد الأكراد، حيث زار المحافظ أقسام الاستقبال، طب الأسرة، الصيدلية، عيادة الأسنان، التطعيمات والأمصال؛ للاطمئنان على سير العمل.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية في كل المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، مشدداً على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مطالبا مسئولي الصحة بمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى لتوفير خدمة صحية لائقة للمريض.