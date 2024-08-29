أهالي المحتجزين في غزة يخترقون السياج الحدودي للقطاع للمطالبة بإبرام صفقة التبادل

تظاهرت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الخميس، عند منطقة الحدود مع قطاع غزة، للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن العائلات اخترقت الجدار الأمني ومكثت داخل القطاع نحو 22 دقيقة، ورفعوا لافتات تطالب نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، قبل أن تستجيب لدعوة الجيش الإسرائيلي لهم بالتراجع.

وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان»، إن «عشرات العائلات لأسرى محتجزين في غزة وصلت صباح اليوم إلى نقطة قريبة من مستوطنة «نيريم»، كجزء من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى».

وأضافت: «خلال الاحتجاج، خرق بعض المتظاهرين سياج قريب من الحدود وركضوا باتجاه القطاع»، الأمر الذي أظهرته مقاطع فيديو تداولها ناشطون، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث اختراق فعلي للسياج الحدودي.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن بعض العائلات ركضت في منطقة زراعية قريبة من مستوطنة «نيريم»، وأضاف أن أفراد هذه العائلات عادوا بعد فترة وجيزة إلى نقطة التجمع الأصلية للاحتجاج في المستوطنة.