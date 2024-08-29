 الإمارات تعلن إحباط إدخال طن من مخدر البريجابالين - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2024 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإمارات تعلن إحباط إدخال طن من مخدر البريجابالين

الشرطة الإماراتية
الشرطة الإماراتية
دبي (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:45 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:45 م

أعلنت السلطات الإماراتية إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر "البريجابالين" وصل وزنها إلى طن و100 كيلوجرام.

وقالت دائرة جمارك دبي، في بيان اليوم الخميس، إن المخدرات التي تم ضبطها كانت مخبأة في 40 برميلا ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي، وتم الكشف عنها باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.

وأوضحت أن الشحنة وصلت إلى منفذ جوي حيث قام ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات عن أن المادة المحجوزة مدرجة ضمن القوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات، فتم إخطار إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبدأت الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك