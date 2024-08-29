الإمارات تعلن إحباط إدخال طن من مخدر البريجابالين

أعلنت السلطات الإماراتية إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر "البريجابالين" وصل وزنها إلى طن و100 كيلوجرام.

وقالت دائرة جمارك دبي، في بيان اليوم الخميس، إن المخدرات التي تم ضبطها كانت مخبأة في 40 برميلا ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي، وتم الكشف عنها باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.

وأوضحت أن الشحنة وصلت إلى منفذ جوي حيث قام ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات عن أن المادة المحجوزة مدرجة ضمن القوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات، فتم إخطار إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبدأت الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.