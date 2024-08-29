سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة بالقاهرة.

وذكرت الداخلية، أن الأعمال تتطلب إجراء تجربة بالسدادات المرورية لعملية غلق شارع منيل الروضة بالاتجاهين - دون تنفيذ ثمة أعمال- لمتابعة مدى استيعاب الشوارع البديلة للكثافات المرورية، وذلك اعتباراً من غدا الجمعة ولمدة أسبوع.

وستكون التحويلات المرورية كالآتى:

القادم من كوبرى الروضة تجاه كوبرى عباس: يسلك يميناً شارع متحف المنيل فيساراً شارع محمد صدقى وامتداده شارع محمد فريد وصولاً لشارع عبدالعزيز آل سعود فكوبرى عباس.

القادم من كوبرى عباس تجاه كوبرى الروضة: يسلك يميناً إمتداد شارع عبدالعزيز آل سعود فيساراً شارع المماليك البحرية فيساراً شارع الملك الصالح وصولاً لكوبرى الروضة.

القادم من مناطق شرق جزيرة المنيل تجاه مناطق غرب جزيرة المنيل: يسلك شارع محمد صدقى وامتداده شارع محمد فريد فيساراً شارع عبدالعزيز آل سعود فالقطع العرضى لشارع منيل الروضة تجاه مناطق غرب جزيرة المنيل.

القادم من مناطق غرب جزيرة المنيل تجاه مناطق شرق جزيرة المنيل: يسلك شارع المماليك البحرية تجاه شارع الملك الصالح فالقطع العرضى لشارع منيل الروضة إتجاه شارع متحف المنيل ومناطق شرق جزيرة المنيل.

ومن جانبها تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.