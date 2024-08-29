 الإسكندرية: إزالة 637 تعديا على أراضي الدولة خلال المرحلة الثانية للموجة 23 - بوابة الشروق
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الإسكندرية: إزالة 637 تعديا على أراضي الدولة خلال المرحلة الثانية للموجة 23

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:18 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:18 م

أكد المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إزالة 637 تعديا على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق الأحياء، خلال المرحلة الثانية للموجة 23.

وكان قد وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

ونفذت محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، موجها جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

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