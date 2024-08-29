رئيس وزراء إيطاليا يؤكد مجددا: لن نسمح باستخدام أسلحتنا لضرب أهداف داخل روسيا

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، رفض بلاده استعمال الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني قوله للصحفيين، اليوم الخميس، قبل بدء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "لكل دولة الحرية في أن تقرر كيفية استخدام الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. لقد أرسلنا أسلحة دفاعية بشكل أساسي: والآن نحن على وشك إرسال بطارية ستام- تي جديدة وهي دفاعية ولا يمكن استخدامها في الأراضي الروسية".

وأردف "نكرر أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، وحلف شمال الأطلسي ليس في حالة حرب مع روسيا، وبالتالي تظل إيطاليا في موقفها في عدم السماح باستخدام أسلحتنا إلا داخل الأراضي الأوكرانية".

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حث دول الاتحاد على إزالة القيود المفروضة على الأسلحة الموردة إلى كييف للسماح لأوكرانيا باستهداف أهداف عسكرية في الأراضي الروسية.