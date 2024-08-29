الصين تصدر 16 ألف رخصة اختبار لمركبات ذاتية القيادة

في إطار التنافس الشديد بين شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة والصين في مجال تطوير أنظمة القيادة الذاتية للسيارات، أعلنت وزارة الأمن العام الصينية وصول عدد تراخيص اختبار السيارات ذاتية القيادة في الصين إلى أكثر من 16 ألف ترخيص حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر فيه محاولات الشركات الأمريكية بسبب وقوع العديد من الحوادث المرورية للسيارات المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي إلى اتاحة طرق يصل طولها الإجمالي إلى 32 ألف كيلومتر في مختلف أنحاء الصين أمام سير السيارات ذاتية القيادة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانج شيانج المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الأمن العام القول إن هذه الأرقام تكشف عن الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة الصينية لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ويأتي هذا الإعلان في حين تعتزم شركة "أوبر تكنولوجيز" البدء في توفير سيارات كروز الأمريكية، ذاتية القيادة للعملاء على منصة نقل الركاب، التابعة لها العام المقبل.

وبمجرد بدء الشراكة، متعددة السنوات بين شركتي "أوبر" و"كروز"، سيكون لدى راكب أوبر، الذي يطلب رحلة إمكانية اختيار سيارة كروز، ذاتية القيادة، طبقا لما ذكرته الشركتان في بيان مشترك.

وتحاول شركة كروز، التابعة لـ "جنرال موتورز" استعادة قوتها، بعد توقف أسطولها في أكتوبر الماضي، في أعقاب سوء التعامل من قبل الإدارة السابقة مع حادث تصادم مع أحد المشاة.

وكانت إحدى مركبات الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، قد صدمت أحد المشاة، الذي تم نقله إلى المستشفى وبقى هناك لأشهر. وسحبت الهيئات التنظيمية في كاليفورنيا رخصة القيادة الذاتية من شركة كروز، زاعمة أن الشركة لم تكن صريحة بشأن تفاصيل هذا الحادث.