نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، قوله إن المستجدات في غزة والممتدة إلى الضفة الغربية "شاهد يوضح حقيقة العدو الإسرائيلي وخطره".

وأضاف الحوثي، أن "الاحتلال يحاول رسم واقع جديد في فلسطين ودور أمريكا أساسي في الإجرام الإسرائيلي"، مؤكدا أن "العدو الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء وينتهك كل الأعراف والقوانين ولا يكترث لشيء".

وتابع: "حديث أحد المجرمين الصهاينة عن السعي لبناء كنيس يهودي في الأقصى أخطر من اقتحامات المسجد".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن عملية عسكرية موسّعة في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية سقط خلالها شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية العملية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والتي قالت مصادر إنها ستتواصل وستشمل تهجير سكان بعض المناطق.

وتعليقا على العملية التي انطلقت أمس الأربعاء في شمال الضفة، قالت مراسلة قناة "كان" في الضفة الغربية، كرمل دنفور، إن عملية واسعة شُنّت في طولكرم وجنين والأغوار وإنها ستتركز خلال الأيام المقبلة في جنين وطولكرم وستستمر أياما.