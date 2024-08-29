 الرئيس الصيني: على أمريكا أن تنظر إلى تنمية الصين بإسلوب عقلاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني: على أمريكا أن تنظر إلى تنمية الصين بإسلوب عقلاني

بكين (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:11 م

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة يجب أن تنظر إلى تنمية الصين كفرصة، حيث يسعى الجانبان إلى استقرار العلاقات قبيل إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الرئيس الصيني، أجرى محادثاته الأولى مع سوليفان، بعد ظهر اليوم الخميس في بكين، بينما تستمر إدارة بايدن في حشد حلفاء أمريكا، من أجل فرض ترسانة متزايدة من القيود التجارية على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال شي في بداية الاجتماع: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لالتقاء في منتصف الطريق"، بينما حث واشنطن على النظر إلى تقدم بلاده "بإسلوب عقلاني"، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).


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