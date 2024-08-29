إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 4 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم؛ لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حق الدولة والشعب، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم الخميس، إن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 1178 مترًا، عبارة عن 5 حالات تعدٍ بمساحة 532 مترًا، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية، وأعمدة وتندة صاج ببدر.

كما تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 386 مترًا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بأبو المطامير، وحالة تعدٍ بمساحة 160 مترًا عبارة عن سور من 3 أضلاع بالرحمانية، وحالة تعدٍ بمساحة 100 متر عبارة عن ردم حفر لعمل سمل وأساسات برشيد.