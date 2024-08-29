وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة حربي أوكرانيا وغزة

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية محل النزاع في فنزويلا.

والاجتماع هو لقاء غير رسمي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية. وسيرأس الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع في بودابست، لكن الوزراء نقلوه إلى بروكسل احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل يوليو.

ومناقشة حرب روسيا وأوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هي أول بند على جدول الأعمال.

وبعد مرور عامين ونصف العام على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، فاجأت كييف العالم هذا الشهر بشن هجوم على روسيا في منطقة كورسك.

وسيلتقي الوزراء بعد ذلك على غداء عمل مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا و"القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لبيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

أما النقطة الثالثة في جدول الأعمال فهي جهود التوصل إلى هدنة واتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس. وسينضم إلى الوزراء سيجريد كاج، التي تنسق جهود الأمم المتحدة الإنسانية في غزة.

وأخيرا، سيناقش وزراء الخارجية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو.

وكانت المحكمة العليا في البلاد قد قضت الأسبوع الماضي بأن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أعيد انتخابه، لكن دولا مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروجواي وكوستاريكا تعتبر أن النتائج مزورة، وتدعي أن المرشح المعارض إدموندو جونزاليس هو الفائز الحقيقي.