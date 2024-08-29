 الرئيس البرازيلي يختار حليفه جابريل جاليبولو محافظا للبنك المركزي البرازيلي - بوابة الشروق
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الرئيس البرازيلي يختار حليفه جابريل جاليبولو محافظا للبنك المركزي البرازيلي

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:55 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:55 ص

اختار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جابريل جاليبولو ليصبح المحافظ القادم للبنك المركزي، ليوطد نفوذه على المؤسسة التي انتقدها بسبب الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلن وزير المالية فوناندو حداد اليوم أن جاليبولو /42 عاما/ وهو اقتصادي يشغل حاليا منصب مدير السياسة المالية للبنك، سيحل محل روبيرتو كامبوس نيتو، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التعيين.

وسيتولى المحافظ الجديد إدارة البنك الذي يعاني في ظل ارتفاع التضخم المتوقع في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وذكر صناع السياسة بالإجماع الشهر الجاري أنهم لن يترددوا في رفع الفائدة إذا تطلب الأمر، في تحول كبير في التوجيه بعد إيقاف دائرة تيسير مالي في يونيو.

وتصطدم وجهة النظر هذه مع مطالب لولا بخفض تكاليف الاقتراض للمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن البرازيلي.


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