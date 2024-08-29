رئيسة وزراء الدنمارك تجري تعديلا وزاريا على الحكومة يشمل استحداث وزارات جديدة

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أجرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن تعديلا وزاريا جديدا اليوم الخميس، حيث قامت بتعيين عدد من الوزراء الجدد في تغيير سيشهد استحداث ثلاث وزارات جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ميته قولها أمس الأربعاء ، إن الحكومة الائتلافية ستضم وزارة جديدة لأمن الدولة وإدارة الطوارئ مهمتها الاستعداد والتعامل مع الأزمات مثل الهجمات الإلكترونية والتجسس.

وقالت بلومبرج إن هذه الوزارة سيترأسها تورستن شاك بيدرسن ، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي.

وسيترأس ييبي بروس ، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي - الذي يشغل حاليا منصب وزير الضرائب في الدنمارك- الوزارة الجديدة المكلفة بتنفيذ ضريبة المناخ التي أقرتها الدنمارك مؤخرا على الزراعة.

وستشغل ماري بييري، العضو في الحزب الليبرالي والوزيرة السابقة للحكومة الرقمية والمساواة بين الجنسين ، منصب وزيرة الشؤون الأوروبية والمسؤولة عن التخطيط والإشراف على رئاسة الدنمارك للاتحاد الأوروبي المقررة العام المقبل.

وسيحل راسموس ستوكلوند ، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي محل بروس كوزير للضرائب.