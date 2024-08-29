ريال مدريد يصطدم بمواجهات قوية في مجموعات دوري الأبطال

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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية لفريق ريال مدريد حامل لقب البطولة.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم الأوروبية.

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفربول في دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، في مواجهة ستحمل طابع ثأري بالنسبة للاعبي الريدز بعد خسارة نهائيين في البطولة الأوروبية أمام الفريق الإسباني في السنوات الأخيرة.

كما سيلعب الفريق الإسباني أيضًا مع فرق، بروسيا دورتموند وشتوتجارت الألمانيين، ميلان وأتالانتا الإيطالي، بريست وليل الفرنسيين، سالزبورج النمساوي.