 ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2024 5:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:50 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 4:50 ص

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يزور المملكة حاليا، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استعرض خلال لقائه في الرياض، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "أوجه العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها".

كما بحث ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي " الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ووصل رئيس المجلس الأوروبي إلى الرياض مساء الأربعاء في زيارة إلى المملكة عقب زيارة رسمية إلى قطر التقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة الخليجية الأوروبية الأولى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك