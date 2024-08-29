ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يزور المملكة حاليا، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استعرض خلال لقائه في الرياض، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "أوجه العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها".

كما بحث ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي " الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ووصل رئيس المجلس الأوروبي إلى الرياض مساء الأربعاء في زيارة إلى المملكة عقب زيارة رسمية إلى قطر التقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة الخليجية الأوروبية الأولى.