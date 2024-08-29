تقرير: صورايخ من جنوب لبنان تستهدف منطقة زرعيت في الجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني إنه نفذ هجوما بطائرات بدون طيار انقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، وأصاب مواقع ضباط وجنود بدقة.

كما أعلن حزب الله سابقاً استهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بينما استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة في لبنان، وسط إجماع أممي على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لعام آخر، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال فراس قاسم ونشطاء آخرين من حركة الجهاد الإسلامي كانوا برفقته، في غارة استهدفتهم على الحدود السورية اللبنانية بينما كانوا في طريقهم إلى لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.