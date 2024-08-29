تزايد خسائر ساوث 32 الأسترالية خلال العام المالي الماضي

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أعلنت شركة ساوث 32 ليمتد الأسترالية للتعدين ارتفاع صافي خسائرها القابلة للتوزيع خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 203 ملايين دولار أمريكي مقابل 173 مليون دولار خلال العام السابق.

جاء ارتفاع الخسائر نتيجة انخفاض قيمة شركتي وورسلي ألمونيا وسيرو ماتوسو، مقابل تحسن قيمة إلاوارا وميتالورجيكال كول.

وبلغت الخسائر الأساسية للسهم الواحد 5ر4 سنت مقابل 8ر3 سنت في العام السابق.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات العمليات المستمرة للشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 8% إلى 296ر8 مليارات دولار بسبب انخفاض متوسط أسعار السلع وكميات الإنتاج.