عرض 8 أفلام في اليوم الثالث لملتقى رؤية لسينما الشباب

في السابعة مساء اليوم، يبدأ عرض آخر آفلام ملتقى رؤية لسينما الشباب في دورته الخامسة، والذي يتضمن 8 أفلام تجمع بين التسجيلي والروائي القصير، وتضم القائمة أفلام "حواديت أيكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي، و"الدهرا" للمخرجة حبيبة عمر عبد الحكيم، و"آمنة" للمخرج ميشيل دوس بمسابقة الفيلم التسجيلي.

وأفلام "أستطيع سماعها" للمخرجة عفاف إيهاب علي، و"اليوم اللي شفتك فيه" للمخرج محمد هاني، و" البديل" للمخرج مازن فوزي، و" غفوة حتى انتهاء المؤقت" للمخرج عمر جابر، بمسابقة الفيلم الروائي القصير حتى 10 دقائق.

أما في مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى 30 دقيقة فيتم عرض فيلم "الأجسام أقرب مما تبدو عليه" للمخرج أحمد صبحي، وذلك بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

ويعقب عرض الأفلام إقامة ندوة مع المخرجين لمناقشة تفاصيل أعمالها مع الجمهور.

وبذلك تنتهي أيام عروض الأفلام بالدورة الخامسة لملتقى الشباب، على أن يقام حفل الختام غدا الجمعة، بحضور دكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الجهة المنظمة للملتقى، بتسليم جوائز الفائزين، وتكريم اثنين من أبرز صناعة السينما، وهما المونتيرة هبة عثمان، ومدير التصوير محمد شفيق.