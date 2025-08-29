عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء: أرض 6 أكتوبر روح الزمالك

وجه الإعلامي عمرو أديب، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان؛ لإنقاذ أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «أرض أكتوبر روح الزمالك، أي أحد يمكن يقول قطعة أرض؛ خذوا أي قطعة أرض، لكن هذه القطعة تحديدًا الموجودة في أكتوبر، والتي مرت عليها سنوات ومجالس إدارات لم تفعل بها شيئا لا تستثمرها ولا تبنيها، لكن كانت لدينا مشاكل كثيرة، واليوم جاء مجلس الإصلاح».

ودافع عن مجلس الإدارة الحالي، واصفا إياه بـ «مجلس الإصلاح» الذي يجب منحه «العذر» لأنه «يرث تركة سيئة جدًا، وفساد ومشاكل وديون»، مضيفا أن الإدارة الحالية «تحاول أن تشم نفسها وتقف على رجليها».

وشدد على أن دافعه ليس كونه مشجعا للنادي؛ ولكنه انطلاقا من مكانة الزمالك كمؤسسة وطنية، قائلا: «أنا اليوم لا أتحدث عن نادي الزمالك لأني زملكاوي، على فكرة أنا لست عضوا في النادي ولا لي أي علاقة بأي شخص بداخله، أنا أتحدث عن نادي الوطنية المصرية، أتحدث عن مؤسسة رياضية مصرية تريد أن تتنفس».

وأكد أن هذه الأرض تمثل «أمل النادي ومستقبله»، قائلا: «نحن لا نتحدث عن ناس ستأخذ قطعة أرض تعملها كومباوند أو تتربح منها، أعضاء مجلس الإدارة لن يكسبوا أي شيء».

وأشار إلى أن تطويرها هو «تنمية لأحد مرافق الدولة الرياضية»، مشددا أن «الزمالك مثله مثل الأهلي، هو ناد شعبي مملوك للدولة».

واختتم مشددا على الأهمية المعنوية الكبيرة للأرض بالنسبة للجماهير، قائلا: «هي روح الزمالك، هي أمل الزمالك، انظروا اليوم على السوشيال ميديا، اسألوا الزملكاوية، سيقولون لك الأرض دي بتاعتنا، إحنا عايزينها».