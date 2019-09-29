بطل زنجبار يصل القاهرة استعدادا لملاقاة المصري في الكونفدرالية

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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي ماليندي التي تضم 22 فردًا قادمةً من زنجبار، بعد تأخر وصولها.

وكان في استقبالها محمد مسعود عضو مجلس الإدارة ومسئولو الشئون الإدارية بالنادي المصري، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول.

وتوجهت البعثة إلى الحافلة استعدادًا للتوجه إلى مدينة برج العرب للمبيت بأحد فنادقها قبل ساعات قليلة من مباراة المصري وماليندي.