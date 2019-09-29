شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة "الزقازيق" الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وشارك المحافظ الطلاب الإذاعة المدرسية، والتي تضمنت كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وماحققه رجال القوات المسلحة من بطولات سجلت ملحمة وطنية في تاريخ العسكرية المصرية، قبل أن يفتتح الفصل التعليمي بالمدرسة، والذي يقدم من خلاله مقررات التربية العسكرية للطلاب بالمدرسة، لإعادة الانضباط والإرتقاء بالسلوكيات التربوية السليمة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطالب ليكون فردًا مفيدًا لمجتمعه ووطنه.

وهنأ محافظ الشرقية إدارة وطلاب المدرسة لاختيارها لتكون مدرسة نموذجية عسكرية، لتمثل إضافة قوية للقطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن المدارس العسكرية تعد مصدرًا هامًا لبناء جيل جديد محب لوطنه ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

من جانبه، أكد العقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، على أن إنشاء المدارس العسكرية داخل المجتمع يُساهم في إعداد جيل واعي مثقف خلوق مخلص قادر على العمل، وفتح آفاق جديدة للبناء في شتى المجالات.

وحضر الافتتاح اللواء حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير المساعد، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.