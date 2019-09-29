 الرئيس النمساوي يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد يحتاج إلى مزيد من الوقت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس النمساوي يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد يحتاج إلى مزيد من الوقت

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:18 م

أدلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بصوته في الانتخابات البرلمانية "المبكرة" التي بدأت اليوم الأحد، كما أدلى رؤساء الأحزاب "المتنافسة" بأصواتهم وسط حضور إعلامي.

وصرح الرئيس دير بيلن - عقب الإدلاء بصوته - بأنه لا يريد ممارسة أي ضغوط لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة في ملفات: التعليم، وحماية المناخ، والقضايا الأمنية، والجيش الفيدرالي.

ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء اليوم - بالتوقيت المحلي -.

ويشارك فى التصويت 4ر6 مليون ناخب ، فيما يتنافس 8 أحزاب على 183 مقعدا في البرلمان.

وقد شهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين منذ صباح اليوم، خاصة في العاصمة فيينا ومحافظتي: "شتاير مارك"، و"النمسا السفلى".

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