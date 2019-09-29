الرئيس النمساوي يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد يحتاج إلى مزيد من الوقت

أدلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بصوته في الانتخابات البرلمانية "المبكرة" التي بدأت اليوم الأحد، كما أدلى رؤساء الأحزاب "المتنافسة" بأصواتهم وسط حضور إعلامي.
وصرح الرئيس دير بيلن - عقب الإدلاء بصوته - بأنه لا يريد ممارسة أي ضغوط لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة في ملفات: التعليم، وحماية المناخ، والقضايا الأمنية، والجيش الفيدرالي.
ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء اليوم - بالتوقيت المحلي -.
ويشارك فى التصويت 4ر6 مليون ناخب ، فيما يتنافس 8 أحزاب على 183 مقعدا في البرلمان.
وقد شهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين منذ صباح اليوم، خاصة في العاصمة فيينا ومحافظتي: "شتاير مارك"، و"النمسا السفلى".