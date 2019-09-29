صورة - حكام مباراة الزمالك وبطل السنغال يتفقدون ملعب برج العرب

وصل طاقم تحكيم ومراقب مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، المقررة إقامتها مساء اليوم الأحد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، الى ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية.

وتفقد طاقم التحكيم أرضية ملعب المباراة التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد .

وكان مسؤولو جينراسيون فوت قد أصدر بيان رسمي اليوم الأحد أكد خلاله عدم لعبه للمباراة، وجاء كالآتي: "نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2 - 1 أمام بطل السنغال.