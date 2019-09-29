عمرو أديب: قناة الجزيرة تشن حربا واضحة على مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية حاليًا تعتبر في أقوى حالاتها، معقبًا: "وإمبارح ده كان إثبات واضح وكبير جدًا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "مش سهل أبدًا إنك تضرب البلد، وعايزكم تشوفوا الـ 10 أيا اللي فاتوا حصل فيهم إيه، ولسه للأسف ألقى مثقفين كاتبين يقولوا شفت اللي عمله محمد علي، هو محمد علي اللي عمل الجزيرة مباشر؟".

وتابع: "مين محمد علي؟ الشغل ده يا جماعة شغل أجهزة، ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب، هي تحارب، وعلى فكرة الحرب دلوقتي مبقتش صاروخ ورصاصة، ده تحريض وإرهاب وإرسال رسائل مخفية، وطلب للناس إنها تنزل للشوارع وتوقف البلد، حرب واضحة".