 مسؤولون أفغان: إقبال محدود من الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2019 7:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

مسؤولون أفغان: إقبال محدود من الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:08 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:08 ص

ذكر مسؤولون أفغان السبت أن انتخابات الرئاسة في البلاد شهدت نسبة مشاركة ضئيلة مع انتهاء التصويت مساء اليوم، وذلك وسط تهديدات من حركة طالبان وإجراءات أمنية مشددة.

وفي إحدى اللجان الانتخابية بوسط كابول، أدلى 21 شخصا فقط من الناخبين المسجلين بأصواتهم. ومددت مفوضية الانتخابات عملية التصويت لمدة ساعتين ، ولم يؤثر ذلك الإ بالقدر اليسير فيما يتعلق بنسبةالاقبال .

وأكد نواب محليون نسبة المشاركة الضئيلة في نصف أقاليم أفغانستان على الأقل.

وقال مسؤولون إن السبب الرئيسي وراء ضعف المشاركة هو انعدام الأمن.

وكان قد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح 44 آخرون في انفجارات على صلة بالانتخابات أو هجمات صاروخية في عدة أقاليم بما في ذلك العاصمة كابول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك