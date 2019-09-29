برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظم ورشتي تدريب للقضاة في جنوب دارفور

نظمت مكاتب التنسيق الولائية التابعة للأمم المتحدة، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة تدريبية في مجال حقوق الإنسان لرؤساء وأعضاء المحاكم الريفية والإدارة الأهلية من جميع محليات ولاية جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، وذلك بالتعاون مع السلطة القضائية بالولاية.

وذكرت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، أن الورشة حضرها 29 عضوًا من الإدارة الأهلية وقضاة المحاكم الريفية من مدينة نيالا (عاصمة جنوب دارفور) وجميع محليات ولاية (جنوب دارفور)؛ لرفع الوعي لدى المشاركين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم وإدراكهم للقوانين والمواد الوطنية المتصلة بالمحاكم الريفية.

وتلقى المشاركون - خلال الورشة - معلومات حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والمواد الوطنية ذات الصلة بالمحاكم الريفية ودائرة الاختصاصات القضائية المدنية والجنائية للمحاكم الريفية.

وفي السياق ذاته، نظمت مكاتب التنسيق ورشة عمل تدريبية أخرى في مجال (معايير المحاكمة العادلة) بولاية (جنوب دارفور)، شارك فيها 21 قاضيًا من قضاة المحاكم المدنية من (نيالا) والمحليات الأخرى بالولاية؛ بهدف تعزيز وتحسين قدرات القضاة وكبار موظفي المحاكم في مجال المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة وتطبيقها في حالات المحاكمات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال، علاوة على تعريف القضاة بالقيم الأساسية لإقامة العدل التي تشمل الأنصاف والنزاهة والاستقلالية.