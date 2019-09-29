هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة معتقل ريمون الإسرائيلي تمعن في انتهاك الأسرى طبيا

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها إدارة معتقل ريمون، تُمعن في استهداف الأسرى المرضى، وذلك بانتهاكهم طبيًا وحرمانهم من العلاج وتركهم فريسة للأوجاع.

وأوضحت الهيئة - في تقرير اليوم الأحد - أبرز الحالات المرضية القابعة في سجن ريمون، ومن بينها حالة الأسير "محمد العرفان - 59 عامًا" من محافظة الخليل، والذي يعاني من وضع صحي سيئ؛ بسبب وجود ورم حميد في كبده ويسبب له آلامًا حادة، وأُجريت له عملية العام الماضي وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، وما زال بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.

وأضافت أن الأسير "معاذ حنني - 41 عامًا" من بلدة بيت فوريك شرق نابلس يواجه أوضاعًا صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته يسبب له تخديرا بيديه وقدميه، ويشتكي من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من 3 أعوام، ولم تجر له حتى الآن أية فحوصات طبية لتشخيص حالته كما يجب، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير "إبراهيم غنيمات - 40 عامًا" من بلدة صوريف في الخليل، يشتكي من آثار إصابته بجلطة تعرض لها العام الماضي، حيث لا يزال يعاني من ضعف بعضلة القلب تسبب له آلامًا شديدة وتعبا مستمرا، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.

ونوهت الهيئة بأن الأسير "باسل مخلوف - 43 عامًا" من بلدة صيدا في طولكرم، يشتكي أيضًا من انزلاق غضروفي وديسكات في ظهره، تسبب له أوجاعًا حادة، ورغم معاناته لا يتلقى الأسير أي علاج حقيقي لحالته الصحية.