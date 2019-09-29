خدمة المواطنين بمطروح: الاستجابة لـ 1240 طلبا خلال الـ3 أشهر الماضية

قالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، إنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال الثلاثة أشهر الماضية من شهر يوليو الماضي وحتى الآن بإجمالي 905 آلاف جنيه لـ1240 مواطنًا، منها تقديم مساعدات مالية شهرية لـ 85 حالة بتكلفة 33 ألف جنيه، و تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ 80 مريض غير قادر بتكلفة تقدر 292 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ 227 مستفيد بإجمالي 249 الف جنيه، بالإضافة إلى مساعدات مالية بتكلفة 325 الف جنية لعدد 877 مستفيد .

من ناحية أخرى أكدت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه تم حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال الثلاثة أشهر، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى 753 حالة تم الرد والاستجابة على نسبة 86% وتم التعامل مع الشكاوي الواردة على صفحة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي 374 طلبًا بنسبة إنجاز 96%.

وأشارت إلى حرص المحافظة على المتابعة والرد وإنهاء جميع المشكلات والشكاوى الواردة من وزارة التنمية المحلية والواتس اب "صوتك مسموع" بنسبة إنجاز 100% وبوابة مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 93%.