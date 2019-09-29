أصدر كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، بيانًا صحفيًا للرد علي ادعاءات مرتضى منصور بشأن أزمة فريق الكرة السنغالى جينيراسيون فوت.

وكانت أزمة قد نشبت في الساعات الماضية بين مسؤولي نادي جينراسيون فوت ومسؤولي الزمالك بسبب نقل مباراة الإياب بين الفريقين من بتروسبورت إلى برج العرب بناء على تعليمات أمنية وهو ما رفضه مسؤولي النادي السنغالي لتتفاقم الأزمة

وجاء نص البيان...

فوجئ العاملين بشركة مشورة للمحاماة، بتواتر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى عن ادعاء مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، بسوء نية بقيام أحد المحامين التابعين لشركة مشورة بتحرير محضر إثبات حالة لفريق الكرة السنغالى جينيراسيون فوت.

كما أكد أنه تم التواجد بصحبتهم بقسم شرطة القاهرة الجديدة، وتحريضهم على افتعال أزمة بشان مباراة كرة القدم التى كان مزمع إقامتها اليوم الأحد، بستاد برج العرب وقد أدعي مرتضى منصور ذلك بسوء نية أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج “ الزمالك اليوم” المذاع على قناة الحدث اليوم.

لذلك فان كافة الشركاء والمحامين والعاملين بشركة مشورة برئاسة الدكتور كمال شعيب، تنفى تماما هذه الأخبار الكاذبة التى يروج لها مرتضى منصور، للنيل من سمعة ومكانة الشركة، وذلك لفشله الذريع فى مواجهتهم قانونا فى ساحات القضاء الشامخ الذى ينتصر دائما للحق، مما ترتب عليه خسارة مرتضى منصور، لكافة القضايا التى ترافع فيها محامو الشركة، وحققوا انتصارات قضائية ترتب عليها إعادة الحقوق إلي أصحابها، حيث خسر مرتضي ما يزيد عن مائتي قضية ترافع فيها محامو شركة مشورة في مواجهته، ولم ينتصر حتي في قضية واحدة في مواجهة محامو الشركة.

وأخيرا فان شركة مشورة تكن لنادى الزمالك وجمهوره العظيم كل حب والتقدير، ولا يمكن أبدا أن تكون الشركة أو أيا من عملائها فى أي يوم من الأيام حجر عثرة أمام أى نجاحات يحققها النادى، وكل هدفهم هو الحفاظ على هذا الكيان العظيم وأمواله.

وقامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية كعادتها وإبلاغ كافة الجهات المعنية ضد هذا المدعو والقناة التي سمحت له بهذا الإفك،متمنيين لنادى الزمالك التوفيق فى مبارياته الإفريقية والمحلية القادمة، وتوجه الشركة نداءا للمجلس الاعلى للاعلام.

واختتم البيان:”أين أنتم من كل هذه التجاوزات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق شرفاء هذا البلد لماذا هذا الصمت على كل هذه التجاوزات، والنيل من سمعة الأشخاص والمؤسسات عبر هذه القناة، وهذا البرنامج لماذا الكيل بمكيالين لا أحد فوق القانون والمسائلة وهذا هو نهج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أذن لماذا الخوف من هذا الشخص وتركه يخوض في أعراض وذمم الشرفاء علي هذا النحو.