هيئة الانتخابات التونسية تنتهي من إعداد المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الانتهاء من إعداد المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، والبدء في نقلها من المستودع المركزي للهيئة إلى مستودعات الهيئات الفرعية بالاستعانة بشاحنات الجيش.

وأفاد المدير العام للعمليات الانتخابية رضا الميساوي - في تصريح اليوم الأحد - بأن كافة المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية جاهزة، حيث استكملت الهيئة طباعة كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 13 ألفا و400 مكتب اقتراع وقرابة 8 ملايين ورقة تصويت.

وأضاف أنه بالنظر إلى انطلاق الانتخابات التشريعية في الخارج يوم 4 أكتوبر المقبل، فإن جميع المواد الانتخابية ستكون في مراكز الاقتراع بالخارج يوم 3 أكتوبر.

وبخصوص المواد الانتخابية الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أوضح الميساوي أن الهيئة أعدت أكثر من سيناريو، وهي بصدد انتظار قرار المحكمة الإدارية غدا الاثنين، بشأن الطعون المقدمة في نتائج الجولة الأولى، للانطلاق في طباعة أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت تنظيم الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق في الخارج يوم 4 أكتوبر، في حين لم يتقرر إلى الآن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، غير أنه من المرجح، وفق الهيئة، تنظيمه يوم 13 أكتوبر المقبل.