 قرقاش: الإمارات تدعم محادثات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران لخفض التوترات في الخليج - بوابة الشروق
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قرقاش: الإمارات تدعم محادثات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران لخفض التوترات في الخليج

وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 7:11 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 7:11 م

ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تدعم المحادثات بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران لخفض حدة التوترات في الخليج.

وكتب قرقاش في مقال بصحيفة فاينانشيال تايمز: "لقد أصدر بوريس جونسون وإيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل بيانا مشتركا يُحمّل إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية على منشأتي (شركة) أرامكو السعودية في بقيق"، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لقد دعوا أيضا إلى محادثات جديدة شاملة للتعامل مع برنامج الأسلحة النووية لإيران والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم وكلاء العنف".

وتابع: "بتحميل إيران المسؤولية، يمكن للدول الأوروبية الثلاث أن تثبط أي هجمات مستقبلية وتفسح المجال أمام الدبلوماسية".

ولم تتهم الإمارات إيران بمهاجمة ناقلات نفطية قبالة ساحل الفجيرة خلال الصيف الحالى ، رغم أن الولايات المتحدة اتهمت الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية التخريب، حسب بلومبرج.


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